Für rund 150 Millionen Euro Grüner Strom für die ganze Region – so soll das Riesen-Projekt gelingen

Triers Stadtwerke-Chef Arndt Müller ist ein Visionär: Bis 2030 will er die Region mit grünem Strom aus der Region komplett versorgen, acht Jahre später soll die Klimaneutralität auch für die Wärme gelten. Mit dieser Vision wird die Region Trier zur Musterregion in Deutschland. Müller sieht die Stadtwerke Trier (SWT) dabei in der Rolle des Energie-Pioniers. Um diese Vision umzusetzen, ist er auch bereits zwischen Brüssel und Mainz hin und her gereist, um Fördertöpfe anzuzapfen. Denn das Projekt hat seinen Preis.