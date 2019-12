Kampf gegen Steuerbetrug : Regionale Handwerker gehen gegen Bonpflicht auf die Barrikaden

Trier Wer ein Brötchen oder eine Scheibe Wurst kauft, soll dafür künftig immer einen Beleg bekommen. Alles Käse, sagen viele Betroffene. Sie haben jetzt einen prominenten Unterstützer.

Ab Januar wird die Bonpflicht für Händler eingeführt. Sie müssen dann bei jeder Transaktion in Geschäften oder Cafés einen Beleg ausgeben. Mit dem sogenannten Kassengesetz will die Bundesregierung Steuerbetrug etwa durch manipulierte Ladenkassen bekämpfen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier dringt nun auf Änderungen in letzter Minute. Der CDU-Politiker forderte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf, die Vorgabe aus dem Gesetz zu streichen. Dies hatten auch Handwerksvertreter aus der Region Trier in der Vergangenheit mehrfach gefordert.

Die Pflicht, bei jeder Transaktion in Geschäften oder Cafés einen Beleg auszugeben, werde „zu einem erheblichen Mehraufwand an Bürokratie führen“, sagt Altmaier. Zudem werde die Umwelt stark belastet, da die häufig auf Thermopapier gedruckten Bons zu Milliarden direkt im Müll landeten. Die Folgen dieser Regelung sind beträchtlich. Alleine die Handelskette Rew rechnet mit 140 000 Kilometern zusätzlicher Kassenbons im Jahr. „Wir reden über Umweltschutz, diskutieren über die Reduktion von Coffee-to-go-Bechern und schaffen dann aber Müllberge aus beschichtetem Papier“, kritisiert Bäckermeister Raimund Licht aus dem Moselort Lieser. Ähnlich äußert sich auch Lichts Kollege Tobias Ehses (Reinsfeld): „Ich versuche, Verpackung einzusparen und schonend mit der Umwelt umzugehen, aber die Regierung interessiert das nicht.“ Großkonzerne wie Amazon oder Apple führten legal Milliarden an Geldern unversteuert am Finanzamt vorbei, und der ohnehin ums Überleben kämpfende kleine Handwerksbetrieb werde wieder einmal schikaniert, ärgert sich der Bäckermeister. Dem kann auch der Obermeister der Fleischer-Innung Trier-Saarburg, Manfred Schmitt, nur zustimmen. So allmählich müsse man sich angesichts immer neuer Anforderungen schon die Frage stellen, ob der Handwerker vor Ort politisch überhaupt noch gewollt sei, echauffiert sich Schmitt.