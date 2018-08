Reicht Erdogans Arm bis ins Land?

Der versuchte Militärputsch gegen den türkischen Staatspräsidenten Tayyip Erdogan im Juli 2016 zog Kreise bis nach Rheinland-Pfalz. Damals verhandelte die Landesregierung noch mit vier islamischen Verbänden über einen Staatsvertrag, der als Grundlage dienen sollte, um einheitlichen islamischen Religionsunterricht an Schulen anzubieten. Doch das Land trat nach Verhaftungen von Richtern, Staatsanwälten und Polizisten in der Türkei auf die Bremse. Der türkische Moscheenverein Ditib stand unter Verdacht, abhängig vom türkischen Staat zu sein. Gutachter legten nun in Mainz überarbeitete Papiere vor, in denen sie die Islamverbände unter die Lupe nahmen. Das Ergebnis: Die Verhandlungen liegen weiter auf Eis – und das Land erhöht den Druck auf die Islamverbände.

Welche Ergebnisse liefern die Gutachten?

Forscher aus Bayreuth und Köln halten alle vier Islamverbände, mit denen das Land verhandelt hat, für Religionsgemeinschaften. Die Organisationen Ditib und Schura eigneten sich momentan nicht als Vertragspartner.

Was spricht gegen die Verbände?

Ditib sehen die Forscher eng verflochten mit dem türkischen Staat, weil die türkische Religionsbehörde Diyanet Vorbeter – so genannte Imame – in die Moscheen entsendet. Diese werden von der Türkei bezahlt. Staatsbeamte sitzen nach dem Gutachten auch im Landesbeirat. Die Forscher halten es jederzeit für möglich, dass die Türkei politischen Einfluss auf die Ditib nehmen kann. Bei der Schura beobachtet der Verfassungsschutz dagegen drei Gemeinden im Land, die unter dem Verdacht extremistischer Bestrebungen stehen.

Wie reagiert das Land auf die Ergebnisse?

Das Land führt die unterbrochenen Verhandlungen derzeit nicht fort, will aber in Gesprächen mit den Islamverbänden bleiben: Ditib und Schura sollen sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, die Treue zur Verfassung bezeugen, die Gleichberechtigung der Geschlechter anerkennen und sich freimachen vom Einfluss Dritter, sagte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD). Erfüllen die Verbände die Forderungen, will das Land die Verhandlungen wieder aufnehmen.

Warum arbeitet das Land nicht mit anderen Verbänden zusammen?

Keine Bedenken haben die Forscher beim Verband der islamischen Kulturzentren und der Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat. Das Problem: Sie sind zu klein. Alleine Ditib als der größte Islamverband in Rheinland-Pfalz hat mehr als 30 000 Mitglieder und 51 Moscheegemeinden. „Wir können Verhandlungen nicht an Verbänden vorbeiführen, die einen erheblichen Teil der muslimischen Bevölkerung erreichen“, sagt Miguel Vicente, der Integrationsbeauftragte des Landes.

Gibt es nun erstmal keinen islamischen Religionsunterricht?

Diesen gibt es bislang bereits in 21 Schulen zwischen Ludwigshafen und Koblenz, wo das Land Pilotprojekte anbietet. Das Problem: Von 41 454 muslimischen Kindern und Jugendlichen haben im vergangenen Schuljahr nur 1640 am islamischen Religionsunterricht teilgenommen. Wo Bedarf ist, soll das Angebot erweitert werden. Da Lehrkräfte fehlen, will das Land diese künftig selber ausbilden. Minister Wolf will bis 2021 Professorenstellen für islamische Theologie an der Uni Koblenz-Landau zu schaffen.

Wie fallen die Reaktionen auf die Gutachten aus?

Der Integrationsbeauftragte Vicente sagt, die Verbände seien bereit, die Forderungen zu erfüllen. Die CDU kritisiert, das Land hätte die Entscheidung schon früher treffen müssen. „Mit diesen Verbänden ist kein islamischer Religionsunterricht möglich“, sagt der kirchenpolitische Sprecher der Fraktion, Reinhard Oelbermann. AfD-Fraktionsvize Joachim Paul fordert einen „sofortigen Abbruch“ der Gespräche.