Finanzen : „Wir müssen als Staat handlungsfähig sein“

„Absurd“: Volker Wissing (FDP) kontert die CDU und warnt vor neuen Schulden. Foto: TV / Wirtschaftsministerium RLP/Jan Hosan / Wirtschaftsministerium RLP

Mainz Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister sagt, warum er auf Kredite statt Cash für Firmen setzt – und warnt vor neuen Schulden.

Wirtschaft und Opposition erhoffen sich von der rheinland-pfälzischen Landesregierung, wankende Firmen in der Corona-Krise mehr mit direkten Zuschüssen als mit direkten Krediten zu unterstützen. Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) lehnt die Forderungen ab.

Er setzt auf Bürgschaften, nimmt Firmen in die Verantwortung, verspricht neue Investitionen – und pocht auf stärkere europäische Integration, um Turbulenzen auf Finanzmärkten zu vermeiden. Bevor der Mainzer Landtag über den Nachtragshaushalt von 3,3 Milliarden Euro entscheidet, interviewte unsere Zeitung den Minister.

Herr Wissing, Ihr „Zukunftsfonds Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz“, über den heute der Landtag entscheidet, wurde von vielen gelobt – auch von den Industrie- und Handelskammern. Trotzdem haben uns auch Rückmeldungen wie diese erreicht: „Ich habe 38 Mitarbeiter beschäftigt und seit Wochen keine Aufträge mehr. Jetzt bin ich angewiesen auf KFW, ISB und Bürgschaftsbank. Ist das euer Ernst?“

Volker Wissing: Die Angebote der Banken sind dazu da, um Liquiditätshilfekredite zu geben. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen und welchen Bedarf dieses Unternehmen konkret hat. Nur: Unser Ziel ist es, dass die Banken ausreichenden Kapazitäten haben, um solche Kredite – abgesichert durch hohe Staatsbürgschaften - auszugeben.

Vielleicht deckt sich die Vorstellung mit der des Oppositionsführers Christian Baldauf (CDU). Er fordert mehr Direkthilfen, verweist auf unionsgeführte Länder wie Bayern oder das Saarland. Also Cash statt Kredite.

Wissing: Diese Zuschussprogramme sind nicht so einfach, wie sie auf den ersten Blick wirken. Die Länder, die sie zur Verfügung gestellt haben, knüpfen sie an bestimmte Bedingungen. Sie müssen eine Bedürftigkeit nachweisen.

Die Sofortdarlehen, die wir für Unternehmen zwischen 11 und 30 Mitarbeitern aufgelegt haben, sind unbürokratischer und stehen schneller zur Verfügung. Vor allen Dingen ist es mehr Geld. In Bayern bekommen Unternehmen dieser Größe maximale 15 000 Euro Zuschuss, in Rheinland-Pfalz kann man bis zu 39 000 Euro Liquidität abrufen.

Davon müssen allerdings 30 000 Euro innerhalb von sechs Jahren zurückgezahlt werden. Christian Baldauf begründet seine Forderung nach Direkthilfen im „Trierischen Volksfreund“ mit Gewinnausfällen, die nicht nachträglich erwirtschaftet werden können. „Der Friseur schneidet im Herbst nicht doppelt so viele Haare”, sagt er dort. Er fordert einen Ausgleich dieser Schäden durch den Staat.

Wissing: Solche Forderungen sind völlig absurd. Sie setzen die Marktwirtschaft außer Kraft und sind nicht ansatzweise finanzierbar, insofern ist es unverantwortlich, solche Erwartungen zu wecken. Das hat die Bundesregierung nie getan, und die Landesregierung wird sich an solchen Dingen auch nicht beteiligen. Ich finde es auch merkwürdig, dass man die Eigenverantwortung von Unternehmern vollkommen ausschalten soll. Wir können den Unternehmen von staatlicher Seite keinen Ausgleich für entgangene Gewinne leisten.

Sondern?

Wissing: Unsere Aufgabe in dieser ersten Phase ist es, die Unternehmen von laufenden Kosten zu entlasten und ihnen eine kurzfristige Überbrückung zu bieten, damit sie nicht in Insolvenz geraten. Daran schließt sich eine Zeit nach dieser akuten Liquiditätskrise an. Dann heißt die Frage: Wie kriegen wir die Marktwirtschaft schnell wieder in Gang? Wir müssen auch im zweiten Halbjahr als Staat noch handlungsfähig sein. Ich habe bei manchen den Eindruck, sie denken, der Staat sei nur in den nächsten ein, zwei Monaten gefragt. Ich bin der Überzeugung, der Staat wird in der zweiten Jahreshälfte erheblich gefordert sein, um Konjunktur stützende Maßnahmen zu ergreifen. Um es mal deutlich zu sagen: Wir steuern in eine Rezession.

Was bedeutet das für die Landespolitik? Wie wollen sie Konjunktur stützen und vielleicht wieder ankurbeln?

Wissing: Ganz wichtig ist, dass die öffentlichen Investitionen nicht heruntergefahren werden müssen. Wenn ich manche Vorschläge aus der Opposition höre, dann würden wir den Staat jetzt komplett an die Grenze seiner finanziellen Leistungsfähigkeit bringen, mit der Folge, dass die Investitionsquote im zweiten Halbjahr sinken müsste. Das wäre rezessionsverschärfend und würde massiv Arbeitsplätze gefährden.

Heißt das, dass nach der CoronaKrise Schulen und Brücken saniert werden?

Wissing: Naja, die Brücken wurden schon vorher saniert. Wir haben einen Investitionshochlauf. Wir müssen dafür sorgen, dass sich das weiter so darstellt: Ich erinnere an die Finanzkrise. Damals wurden die öffentlichen Investitionen massiv heruntergefahren. Das war damals nur deshalb nicht so dramatisch für die Volkswirtschaft, weil es keine realwirtschaftlichen Krise war, sondern eine Finanzkrise. Jetzt geht die Krise aber von der Realwirtschaft aus, deshalb ist die Gefahr einer Rezession wesentlich höher.

Im Wahlkampf haben Sie plakatiert: „Der macht den Haushalt“. Der ist jetzt stärker durcheinander gewirbelt als gewünscht, die schwarze Null ist Geschichte. Wird das für den Rest der Legislaturperiode so bleiben?

Wissing: Die Väter der Schuldenbremse, zu denen ich noch als Bundestagsabgeordneter gehörte, haben damals eine Ausnahme formuliert: In Notzeiten, zum Beispiel bei Naturkatastrophen, dürfen Bund und Länder von der schwarzen Null abweichen. Ich hätte mir damals nicht träumen lassen, selbst in die Situation zu kommen, von der Ausnahme Gebrauch machen zu müssen. Wir bewegen uns mit dem Nachtragshaushalt also auf der Grundlage der Verfassung und nehmen nur so viele Schulden auf wie nötig.

Heißt: 2021 gilt im Landeshaushalt wieder die schwarze Null?

Wissing: Das ist das Ziel und die Vorgabe der Verfassung. Ich sehe daher Vorschläge kritisch, die gigantische Zuschüsse vom Staat fordern, weil es die Verschuldung in die Höhe treiben würde. Die Frage ist natürlich: Wie lange hält die Katastrophe an, in der wir uns befinden? Wir überbrücken derzeit Liquiditätsprobleme, in der zweiten Phase wird es darum gehen, die Konjunktur wieder in Gang zu setzen.

Als Liberaler und FDP-Landeschef gelten Sie als unverdächtig, Gegner der Globalisierung zu sein. Trotzdem, mit Blick auf die Gesundheitsversorgung: Ist die Globalisierung dort an Grenzen gestoßen, müssen Produkte wie Schutzausrüstungen wieder nationalstaatlich gefertigt werden?

Wissing: Zumindest brauchen wir solche Produktionen in Europa. Wir werden aus der Krise unsere Lehren ziehen. Dazu gehört auch, dass wir nicht an europäischen Grenzen Lieferungen blockieren können. Die Europäische Kommission wird den Auftrag haben, den Binnenmarkt stärker mit Produkten abzudecken.

Alexander Gauland von der AfD sagt in der Krise: „Nur der Nationalstaat ist eine verlässliche Größe.“ Das könnte man Ideologie nennen, andererseits beschreibt er auch die Realitäten, weil jeder Staat für sich handelt. Ist die europäische Idee das erste Corona-Opfer?

Wissing: Ich ziehe eher den Rückschluss: Wir müssen uns mit einer verstärkten Integration der Europäischen Union beschäftigen. Viren machen vor Grenzen keinen Halt. Eine weltweite Pandemie können wir nicht besser bekämpfen, wenn wir kleinstaatlich denken. In Deutschland haben sich Bund und Länder eng abgestimmt. Es wäre auch in Europa schlauer gewesen, früher gemeinsam vorzugehen. Die Dimension dieser Krise geht weit über nationale Folgen hinaus.

Was meinen Sie damit?

Wissing: Die Corona-Krise hat das Potenzial, die europäische Staatsverschuldungskrise wieder zu beleben, die uns vor zehn Jahren bereits vor ernsthafte Probleme gestellt hat. Momentan steigen alle Länder wieder stark in die Staatsverschuldung ein. Das kann zu Verwerfungen auf den Finanzmärkten führen. Ich warne daher davor, unverantwortlich mit Haushalten umzugehen und zu fordern, alles vom Staat geschenkt zu bekommen. Das kann zu Währungsproblemen führen. Daran habe ich mich mit dem rheinland-pfälzischen Soforthilfe-Modell orientiert, das die Wirtschaft in der Corona-Krise stabilisieren soll und man doch nur so viele Schulden aufnimmt wie nötig.

Braucht es Eurobonds, die Schulden von Staaten vergemeinschaften?