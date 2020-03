Gastronomie : Sterne für die Region – Rheinland-Pfalz bleibt Gourmet-Land

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Frankfurt/Trier/Piesport Drei Sterne für das Waldhotel Sonnora (Dreis) und zwei Sterne für das Restaurant Becker’s in Trier Olewig und schanz.restaurant. in Piesport.

Rheinland-Pfalz spielt in der Sternegastronomie weiter in der Top-Liga. Zwar haben vier 1-Sterne-Häuser ihre Michelin-Auszeichnung verloren, es kamen jedoch drei neue Restaurants mit einem Stern hinzu. Das geht aus dem jüngsten Gourmetführer Guide Michelin hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. Mit dem „Waldhotel Sonnora“ in Dreis (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist Rheinland-Pfalz nach wie vor in der Top-Kategorie 3-Sterne vertreten.

Vier Restaurants können sich – wie schon 2019 – mit zwei Sternen schmücken. Darunter auch das Becker’s in Trier-Olewig und das schanz.restaurant. in Piesport. In Deutschland gibt es so viele Zwei-Sterne-Restaurants wie nie zuvor. 43 Häuser werden jetzt in dieser Kategorie gelistet, darunter gleich sieben Neuzugänge, wie aus dem Guide Michelin 2020 hervorgeht. Alles in allem zeichnet der aktuelle Restaurantführer 308 Häuser aus, darunter zehn 3-Sterne-Häuser.

In Rheinland-Pfalz sind neu mit einem Stern ausgezeichnet worden: „Kucher‘s Gourmet“ in Darscheid in der Vulkaneifel, „The Izakaya“ in Wachenheim an der Weinstraße und das „Admiral“ im pfälzischen Weisenheim am Berg.

In der Region haben alle Sterne-Restaurants ihre hervorragende Bewertung bestätigt. Neben den Drei- und Zwei-Sterne-Restaurants tragen weiterhin einen Stern Rüssel’s Landhaus in Naurath (Wald), Le temple in Neuhütten und das Wein- und Tafelhaus in Trittenheim.

Ihren Stern verloren haben das „Ristorante Ai Pero“ in Andernach am Rhein, der „Schwarze Hahn“ im pfälzischen Deidesheim, das Mainzer „Favorite Restaurant“ und das „Le Val d‘Or“ in Stromberg im Hunsrück. Fernseh-Koch Johann Lafer hatte sein Sterne-Restaurant auf der Stromburg geschlossen.

(dpa)