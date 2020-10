Coronavirus : Rheinland-Pfalz kippt Beherbergungsverbot

Trier/MainzBerlin Rückmeldungen seien „verheerend“ gewesen, sagte Ministerpräsidentin Dreyer (SPD). Auch das Land sei nie Fan der Regelung gewesen. Hoteliers dürfen wohl vorerst durchatmen.

Hoteliers in Rheinland-Pfalz dürfen vorläufig weiter innerdeutsche Urlauber beherbergen, die aus Risikogebieten kommen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte am Montag an, das umstrittene Beherbergungsverbot zu stoppen, das eigentlich heute in Kraft treten sollte.