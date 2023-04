Asyl Wie gut klappt es zwischen Asylsuchenden und Kommunen? Eine App soll helfen

Laut Integrationsministerium hat sich Rheinland-Pfalz an der Entwicklung des Algorithmus durch „praxisbezogene Inputs“ beteiligt, den Algorithmus stellen federführend die genannten Universitäten zur Verfügung. Das Projekt läuft über drei Jahre, von Mai 2021 bis April 2024. Wie das Integrationsministerium informiert, soll Rheinland-Pfalz Mitte des Jahres in die aktive Phase, also in die Umsetzung in den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfAs) sowie den Behörden, einsteigen. In Rheinland-Pfalz beteiligen sich die Landkreise Birkenfeld, Donnersbergkreis, Mainz-Bingen sowie die kreisfreien Städte Koblenz, Kaiserslautern und Pirmasens. Eine Erprobung ist in der Aufnahmeeinrichtung Hermeskeil vorgesehen. Die Teilnahme der Geflüchteten sowie der Kommunen ist freiwillig.