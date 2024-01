Sonderregelung Dürfen Schüler bei einem Busstreik zuhause bleiben?

Verdi hat am Montag zu Streiks bei den privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz aufgerufen. Das Bildungsministerium will daher für Schüler eine Ausnahme machen. Bereits vergangene Woche gab es wegen der Bauernproteste eine Sonderregelung.

15.01.2024 , 11:13 Uhr

Foto: dpa/Tom Weller