Forschung : Darum kann Trier von der Roboterforschung profitieren

Trier/Mainz Rheinland-Pfalz treibt Künstliche Intelligenz voran, doch die Opposition zweifelt am Aufbruch.

Was berechnet ein Computer, welche Folgen geschlossene Schulen für die Corona-Pandemie haben? Wie können Roboter Pfleger entlasten, die sich um Senioren kümmern? Gelingt das autonome Fahren? Fragen, wie Künstliche Intelligenz (KI) Menschen helfen kann, beschäftigen auch Wissenschaftler in der Region immer stärker. Die Uni Trier ist seit diesem Jahr Außenstelle des renommierten deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern. Der Eifel-Ort Prüm gilt bundesweit längst als Tesla-Stadt. Weil vom Land nun deutlich mehr Geld in lernfähige digitale Systeme fließt, soll die Region einen weiteren Schub bekommen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in Mainz eine KI-Agenda für Rheinland-Pfalz vorgestellt. Künstliche Intelligenz (KI) sei eine Schlüsseltechnologie mit faszinierenden Möglichkeiten etwa in der Krebsforschung, in der Klimaforschung oder in der Landwirtschaft, sagte die Regierungschefin. Rheinland-Pfalz sei hier in den vergangenen 30 Jahren bereits zum Vorreiter geworden. „Wir haben eine wahnsinnige Dynamik in diesem Bereich“, sagte die Triererin. „Wir legen was drauf und geben Gas.“ Das Land hat für den Zeitraum von 2018 bis 2023 Projektmittel von 18 Millionen Euro zur Stärkung der rheinland-pfälzischen Wissenschaftslandschaft in der KI-Forschung bereitgestellt. Jetzt kommt der gleiche Betrag für den Zeitraum bis 2025 hinzu. „Wir werden zehn KI-Professuren besetzen, sieben davon sehr zeitnah“, sagte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD). Bislang gibt es im Bundesland 17 Professuren mit dem Kernbereich KI.