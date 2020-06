Landespolitik : CDU-Spitzenkandidat Baldauf sucht Partner für mögliche Koalition 2021 - Was machen die Grünen?

Die Staatskanzlei in Mainz – da will CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf 2021 als Ministerpräsident einziehen. In Umfragen lag die CDU in Rheinland-Pfalz zuletzt mit 38 Prozent deutlich vor der SPD (27 Prozent). Doch dem Pfälzer fehlen bislang Partner, die unbedingt mit ihm eine Koalition bilden wollen. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf will 2021 in die Staatskanzlei einziehen. Sein Problem: Ihm fehlt bislang eine Partei, die unbedingt mit ihm eine Koalition bilden will. Profitiert der Pfälzer am Ende von bröckelnder Harmonie in der Ampelregierung?

Als Christian Baldauf jüngst seine Strategie für den Wahlkampf 2021 vorstellte, antwortete der CDU-Spitzenkandidat auf die Frage nach möglichen Koalitionsvorlieben mit einem Gag. „Über Koalitionen denken wir erst im unwahrscheinlichen Fall nach, in dem wir – wider Erwarten – keine absolute Mehrheit holen“, sagte der Pfälzer, der 2021 Malu Dreyer ablösen und Ministerpräsident werden will. Doch der Witz von Baldauf hat einen ernsten Hintergrund. Böse Zungen behaupten, eine Regierung könne der CDU-Mann nur dann ganz sicher bilden, wenn die Union tatsächlich 50 Prozent plus x einfährt. Da ein Single-Haushalt in der Staatskanzlei aber unwahrscheinlich ist, braucht Baldauf politische WG-Partner.

Sein Problem: Bislang bahnt sich keine Partei ein, die sich mit den Christdemokraten in Rheinland-Pfalz zusammen unbedingt in einer Wohngemeinschaft einrichten will. Die SPD? Die will mit Malu Dreyer die Wahl gewinnen, ist ewige Rivalin der CDU. Der sind die Ministerien wiederum nach fast 30 Jahren sozialdemokratischer Regierungsführung ohnehin zu rot gestrichen. Die FDP? Mit den Liberalen hat sich die CDU in den vergangenen Jahren mehrfach verkracht, wobei das Verhältnis von Landeschef Volker Wissing zu Christian Baldauf harmonischer ist als zu Julia Klöckner. Eine politische Zweck-WG mit der AfD zu bilden, schließt die CDU kategorisch aus.

Blieben noch die Grünen, mit denen die Christdemokraten auffällig zart umgehen. Sie werden im Landtag sanfter angefasst und gehen durchaus auf Tuchfühlung mit der Union. Erst vor Kurzem war Christian Baldauf mit den Grünen-Landeschefs Josef Winkler und Misbah Khan essen. Pizza – in Anspielung auf bundespolitische schwarz-grünen, Pizza Connection genannte Gesprächskreise – soll es dem Vernehmen nach aber nicht gegeben haben.

Nicht zu unterschätzen ist die Atmosphäre auf landespolitischer Ebene: Die Grünen fremdeln inzwischen mit der rot-grünen Gewohnheitsgemeinschaft, die sich in der vergangenen Woche eine bemerkenswerte Stichelei lieferte. Zunächst subkutan genug, damit nur Eingeweihte verstehen, wo die Nadel angesetzt wird, später durchaus auch deutlich und öffentlich.

Ein Beispiel: Spitzenkandidatin Anne Spiegel verkündete am Dienstag vor einer Woche, dass sie den Rasse-Begriff in der Landesverfassung nicht mehr für zeitgemäß hält. Nun passieren derlei Dinge dienstags häufig. Das ist kein Zufall: Das Kabinett und Koalitionsrunden tagen immer einen Tag nach Wochenstart. Man muss also davon ausgehen, dass sich Grüne inklusive Spiegel und die Koalitionäre SPD und FDP den gesamten Vormittag über ausgetauscht haben. Von einer Verfassungsänderung war dort nie die Rede. Der Vorstoß lief über die Deutsche Presseagentur.

SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer reagierte mit einer Pressemitteilung, in der er das Vorhaben gut hieß und zwischen den Zeilen klar machte, wie schlecht er das Vorgehen, beziehungsweise Vorpreschen fand. Wesentlich offener war dann sein Grünenpendant Bernhard Braun. Er sprach in einer Pressekonferenz von einem Brief, „in dem Herr Schweitzer uns aufforderte das zu tun, was wir ohnehin wollten“. Wie so oft freute sich der dritte im Bunde. Justizminister Herbert Mertin (FDP) äußerte sich üblich professoral – obwohl er ziemlich über Spiegels Wildern in seinem Hoheitsgebiet verärgert war – und nahm sich der Sache an. Die FDP-Fraktion macht es heute gar zum Thema ihrer aktuellen Debatte im Landtag.

Doch auch die CDU freut sich über derlei Scharmützel innerhalb einer Koalition, die sonst so präzise wie – nun ja – eine Ampel arbeitet. Ein Grüner aus Rheinland-Pfalz sagt klar: „Die Beziehung mit der SPD ist keine Liebesbeziehung.“

Neigt die Partei denn dazu, die Koffer zu packen und es 2021 mit Christian Baldauf und der CDU zu versuchen? Eher nicht. „Er haut nicht auf uns drauf wie Julia Klöckner es gerne getan hat“, halten Grüne ihm zugute. Trotzdem hegen die eigenen Reihen Zweifel an der Sprunghaftigkeit von Baldauf, erwarten mehr inhaltliche Zugeständnisse, um zu prüfen, wie wasserfest der grüne Anstrich der Union wirklich ist. „Warum soll man ein Experiment wagen mit einem ungewissen Ausgang?“, fragt ein Spitzen-Grüner im Land daher, und beschreibt damit ein Gefühl, dass in der Partei weit verbreitet ist.

Landeschef Josef Winkler stellt klar: „Aus grüner Sicht kenne ich keinen, der dringend in eine Koalitionsdebatte mit der CDU eintreten will. Wir machen einen eigenständigen grünen Wahlkampf. Die Schnittmengen mit der SPD sind bisher deutlich größer als mit der CDU.“

Richtig schwer – so wissen die Grünen – wäre ein Liebäugeln mit der CDU der eigenen, eher linken Basis im Land zu verkaufen. Die begeistert sich durchaus für SPD-Politikerin Malu Dreyer, die das grüne Wählermilieu als Frauenpolitikerin mit sozialer Ader anspricht. Die Zahlen demonstrieren das: 87 Prozent der Grünen-Parteianhänger sind nach einer jüngsten SWR-Umfrage zufrieden mit der Arbeit der Ministerpräsidentin. Nur 25 Prozent behaupten das von der eigenen Spitzenkandidatin Anne Spiegel. Die Sorge in der Partei: Ein heftiger Flirt mit der CDU vor der Landtagswahl könnten eigene Mitglieder verübeln, die dann lieber Malu Dreyer wählen und die eigene Partei am Wahlabend abrauschen lassen. Öffentliche Bekenntnisse zur CDU sind daher ein Tabu.

Und die Union? Will 2021 mit aller Macht regieren. Wenn’s klappt, gerne mit den Grünen. Strategisch setzt Christian Baldauf im Wahlkampf mit Guru ohnehin auf eine Hamburger Agentur, die Volker Bouffier in Hessen und Daniel Günther in Schleswig-Holstein zu Siegen verholfen hat. Politiker, die in ihren Ländern mit den Grünen koalieren.

27.05.2020, Rheinland-Pfalz, Mainz: Christian Baldauf (CDU), Fraktionsvorsitzender seiner Partei in Rheinland-Pfalz, steht am Rednerpult. Erstmalig findet eine Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags in der Rheingoldhalle statt. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Andreas Arnold