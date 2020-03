Trier/Mainz Alleine Hotels und Gastgewerbe rechnen Ausfälle im Februar und März auf 150 Millionen Euro hoch.

Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sagte am Dienstag im Mainz, das Land könne über die Investitions- und Strukturbank (ISB) Liquiditätshilfen geben und Kredite über Bürgschaften durch die öffentliche Hand absichern. Sehen Firmen wirtschaftliche Ausfälle ab, sollen sie sich früh an ihre Hausbank wenden, um die Hilfen des Landes rechtzeitig beanspruchen zu können, sagte Wissing nach einem Spitzentreffen mit Vertretern der rheinland-pfälzischen Wirtschaft. Der FDP-Politiker betonte: „Rheinland-Pfalz ist ein Land des Mittelstands, deswegen gelten alle Programme gerade auch für kleine Unternehmen. Wir wollen am Ende nicht unnötige Insolvenzen durch Corona erleben.“ Eine Grenze nach oben bei Bürgschaften verneinte der Minister. Das Land werde alle Kreditanträge bedienen können.

Haumann lobte das Land dafür, wankenden Unternehmen schnelle Hilfe zuzusichern. Das Land sei auch bereit, Betrieben in Not fällige und künftige Steuerschulden zinsfrei zu stunden, sagte Haumann. Schon am Freitag könne der Bundesrat Unternehmen den Weg dafür frei machen, Kurzarbeitergeld schneller nutzen zu können. Auf lange Sicht fordert Haumann weitere Schritte. „Die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants muss von 19 auf sieben Prozent runter“, sagte der Dehoga-Landeschef.