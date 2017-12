später lesen 1:3-Niederlage der Mainzer gegen den FC Augsburg FOTO: Hasan Bratic FOTO: Hasan Bratic Teilen

Der Abstiegskandidat Nummer eins klopft wieder ans Tor zur Europa League. Durch einen 3:1 (2:0)-Erfolg beim FSV Mainz 05 hat der FC Augsburg am Samstag seine überaus erfolgreiche Saison in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Michael Gregoritsch in der 22. Minute und zwei Mal Alfred Finnbogason (43./Foulelfmeter/86.) schossen vor 25 037 Zuschauern die Tore für den Tabellensiebten. Für die Mainzer traf in der 85. Minute lediglich Gerrit Holtmann. Von Sebastian Stiekel, dpa