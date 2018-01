später lesen 1. FC Kaiserslautern bezieht Trainingslager in Spanien FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Mit 28 Spielern ist der stark abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Freitag in ein achttägiges Trainingslager in Spanien geflogen. Zur Reisegruppe des Tabellenletzten gehören unter anderem der norwegische Neuzugang Ruben Jenssen sowie die Nachwuchsspieler Nino Miotke, Lorenz Otto und Paul Will. In San Pedro de Alcantara will der FCK bis zum 12. Januar drei Testspiele bestreiten. Gleich an diesem Sonntag geht es gegen den SC Freiburg. Einen Tag vor der Rückreise spielen die Lauterer nacheinander gegen den spanischen Drittligisten Marbella FC und gegen den niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam. dpa