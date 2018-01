später lesen 13-Jähriger wohl Zeuge im geplanten Wiener Terrorprozess FOTO: Markus Prosswitz FOTO: Markus Prosswitz Teilen

Twittern

Teilen



Der unter Terrorverdacht stehende 13-Jährige aus Ludwigshafen muss damit rechnen, in einem Prozess gegen seinen mutmaßlichen 18 Jahre alten Anstifter in Wien aussagen zu müssen. „Grundsätzlich werden Tatverdächtige einvernommen“, sagte Corinna Salzborn, Sprecherin des Landgerichts für Strafsachen Wien, am Dienstag. Dazu könne auch der minderjährige Strafunmündige gehören. Ob das mittels Video oder in einer anderen Form passieren werde, sei unklar. Salzborn betonte, dass die Anklage noch nicht rechtswirksam sei, weil der 18-Jährige Einspruch einlegen könne. Deshalb gebe es noch keinen genauen Fahrplan für den Prozess, der vermutlich im Frühjahr beginnen solle. dpa