1560 junge Menschen absolvieren im aktuellen Schuljahr ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz. Vor zehn Jahren, im Schuljahr 2007/2008, waren nach Angaben des Bildungsministeriums in Mainz die ersten 189 gestartet. Die Jugendlichen helfen zum Beispiel bei der Hausaufgabenkontrolle oder vermitteln in Streitsituationen. Im vergangenen Schuljahr entstanden demnach aus FSJ-Projekten auch eine CD und ein Kinderbuch. dpa