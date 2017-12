später lesen 17-jähriger Dieb bittet Zivilstreife um Spende FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Ein 17-jähriger mutmaßlicher Dieb hat eine Zivilstreife der Polizei am Mainzer Hauptbahnhof um eine Spende gebeten. Er habe die Beamten am Freitag mit Klemmbrett und Stift in der Hand angesprochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als die Ermittler sich zu erkennen gaben, drehte sich der 17-Jährige um und wollte fliehen. Die Polizisten konnten dies verhindern und wurden von dem Mann beschimpft und beleidigt. Einige irritierte Passanten alarmierten die Polizei. Uniformierte Beamte kamen schließlich hinzu und brachten den Mann zur Dienststelle. dpa