In einer Shisha-Bar in Kaiserslautern hat eine 18-jährige Frau am frühen Samstagmorgen eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Sie sei in dem Lokal bewusstlos zusammengebrochen, berichtete die Feuerwehr. Die Frau kam in eine Klinik. Sie sei außer Lebensgefahr. Einsatzkräfte rückten nach Angaben der Feuerwehr mit schweren Atemschutzgeräten an und führten Messungen in der Bar durch. Sie stellten fest, dass die Grenzwerte für das gefährliche, geruchlose Gas um ein Vielfaches überschritten waren. Die Bar sollte laut Polizei über das Wochenende geschlossen bleiben. Die Ursache für die hohen Kohlenmonoxidwerte waren zunächst unklar. dpa