18-Jähriger mit abgebrochener Flasche verletzt

Bei einem Streit vor einem Lokal in Kaiserslautern ist am Freitagabend ein junger Mann mit einer abgebrochenen Weinflasche im Gesicht verletzt worden. Zwei Gruppen waren aus zunächst unbekannten Gründen aneinander geraten, wie die Polizei am Samstag berichtete. Im Verlauf des Streits griff ein unbekannter Mann den 18-Jährigen mit der Weinflasche an und fügte ihm eine tiefe Schnittwunde im Gesicht zu. Ein Begleiter des Täters schlug einem weiteren Mann mit der Faust ins Gesicht. Danach flüchteten die beiden Angreifer. dpa