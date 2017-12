später lesen 18-Jähriger zusammengetreten und schwer verletzt Teilen

Drei Heranwachsende sollen in Wiesbaden einen 18-Jährigen aus dem rheinhessischen Ober-Olm mit Tritten schwer verletzt haben. Die 18 bis 20 Jahre alten mutmaßlichen Täter traten in der Nacht auf Sonntag auf ihr am Boden liegendes Opfer ein und trafen es am Kopf und am Körper. Das teilte die Polizei mit. Der junge Mann konnte das Krankenhaus am Sonntag verlassen. dpa