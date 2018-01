später lesen 1900 Krankenpfleger fehlen FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Im Kampf gegen den Mangel an Pflegekräften bildet Rheinland-Pfalz in einem Modellprojekt Vietnamesinnen aus. Das Projekt mit 19 Teilnehmerinnen und 3 Teilnehmern sei im September „erfolgreich gestartet“, sagte Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag in Mainz. Derzeit fehlten im Bundesland 1900 Pflegekräfte. „Die Lücke wird sich noch vergrößern, wenn wir uns nicht anstrengen.“ dpa