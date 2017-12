später lesen Kriminalität Vier Jahre Haft für mutmaßlichen Taliban gefordert Teilen

Ein zuletzt in Prüm lebender afghanischer Asylbewerber soll wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung für vier Jahre ins Gefängnis. Das hat am Freitag die Bundesanwaltschaft gefordert. Der Verteidiger des 21-jährigen Angeklagten plädierte vor dem Staatsschutzsenat des Koblenzer Oberlandesgerichts dagegen auf Freispruch. Das Urteil wird am nächsten Freitag gesprochen.