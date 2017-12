später lesen 22-Jähriger stirbt bei Autounfall Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Verkehrsunfall in Otterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) ist ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, starb der junge Mann noch an der Unfallstelle. Der 22-Jährige war am Donnerstagnachmittag mit seinem Auto von Otterstadt in Richtung Kollerinsel gefahren. Auf einer Landstraße kam er von der Fahrbahn ab und prallte nach 30 Metern gegen einen Baum. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. dpa