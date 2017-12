später lesen 51-Jähriger schießt auf dem Balkon mit Schreckschusswaffe Teilen

In einer Wohnung in Speyer hat die Polizei am Freitagabend acht Schreckschusswaffen sichergestellt, nachdem ein 51-jähriger Mann zuvor von seinem Balkon aus mehrere Schüsse abgegeben hatte. Beim Betreten der Wohnung sei neben dem 51-Jährigen auch ein 44 Jahre alter Mann angetroffen worden, der einen Beamten beleidigte und angriff, teilte die Polizei am Samstag mit. Er habe dem Polizisten einen Kopfstoß in den Bauch gegeben und zudem versucht, ihn ins Bein zu beißen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. dpa