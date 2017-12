später lesen 57-Jährige bei Unfall auf A6 schwer verletzt FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Eine 57 Jahre alte Frau hat sich mit ihrem Auto auf der Autobahn 6 mehrfach überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Die Frau geriet nach Polizeiangaben am Sonntag auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und knallte in die Leitplanke. Nach mehreren Überschlägen kollidierte das Auto mit einem Verkehrszeichen und blieb aufrecht stehen. Die Frau befreite sich selbst aus dem völlig zerstörten Fahrzeug. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. dpa