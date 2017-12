später lesen 7725 Ärzte in Rheinland-Pfalz FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

7725 Ärzte kümmern sich in Rheinland-Pfalz um die Gesundheit der Bevölkerung. Rein rechnerisch versorgt damit ein Mediziner 632 Einwohner - bezogen auf Vollzeitstellen und nach den Daten im Arztregister der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz. Dies geht aus der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Landtagsfraktion in Mainz hervor. Nach Fachrichtungen gab es zum Stichtag am 30. Juni 1227 Psychotherapeuten, 529 Frauenärzte, 332 Kinderärzte, 309 Orthopäden, 299 Augenärzte, 251 Nervenärzte, 234 Chirurgen, 190 Hautärzte, 178 Hals-Nasen-Ohren-Ärzte und 164 Urologen. dpa