8200 Schulanfänger im Saarland

Nach den Sommerferien sind in diesem Jahr an saarländischen Grundschulen 8200 Kinder eingeschult worden. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtete, entspricht das einem Anstieg um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich dazu war die Zahl der Erstklässler deutschlandweit nur um 0,6 Prozent geklettert. Mädchen stellten im Saarland einen Anteil von 48,9 Prozent der Schulanfänger. Insgesamt 96,7 Prozent der Erstklässler begannen ihre Schullaufbahn an einer Grundschule. Die übrigen Kinder wurden in Förderschulen oder Freien Waldorfschulen eingeschult. dpa