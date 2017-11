später lesen 90-jährige Fußgängerin stirbt bei Verkehrsunfall FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Twittern

Teilen



Beim Überqueren einer Straße ist in Wadgassen (Landkreis Saarlouis) eine 90-Jährige tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte die Fußgängerin am Mittwochabend über die Straße laufen und wurde dabei von einem Auto erfasst. Bei der Fahrerin handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine 53-Jährige. Die 90-Jährige starb am Donnerstag im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Gutachter hinzugezogen. dpa