99-Jähriger stirbt nach Wohnungsbrand in Saarbrücken

Nach einem Wohnungsbrand in Saarbrücken ist ein 99 Jahre alter Mann an seinen Verletzungen gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, starb der 99-Jährige in der Nacht auf Freitag. dpa