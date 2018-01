später lesen Ab Februar keine Lehrerstelle mehr unbesetzt Teilen

Vom 1. Februar an soll keine einzige Lehrerstelle in Rheinland-Pfalz mehr unbesetzt sein. Zu Schuljahresbeginn habe es noch 14 offene Stellen gegeben, alle davon an Förderschulen, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums in Mainz am Donnerstag. Zuvor hatten die Zeitungen der VRM über die wenigen nicht besetzten Stellen in Rheinland-Pfalz berichtet. Bundesweit sind dem Bericht zufolge 2000 Stellen offen. Laut Ministeriumssprecher wurden an die Förderschullehrer bereits Vorab-Zusagen geschickt. Passiere nun nichts Unvorhergesehenes, dürften die Lehrer ab Anfang Februar Unterricht übernehmen. dpa