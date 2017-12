später lesen Abgeordnete solidarisieren sich mit 1. FC Kaiserslautern Teilen

Politischer Rückenwind für das Tabellenschlusslicht: Am Donnerstag ist am Rande einer Landtagssitzung in Mainz der frisch gegründete parlamentarische FCK-Fanclub erstmals zusammengekommen. Ihm gehören rund 15 Mitglieder der CDU-, SPD- und FDP-Fraktionen an, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer. Der Fanclub sei vom Verein offiziell anerkannt. „Gerade in schweren Zeiten gilt es Fan zu sein“, hieß es dazu von der CDU-Landtagsfraktion beim Kurznachrichtendienst Twitter. dpa