Der SPD-Politiker Achim Hütten bleibt Oberbürgermeister von Andernach. Der 60-Jährige kam am Sonntag bei der Wahl in der rund 30 000 Einwohner zählenden Stadt am Rhein auf 78,2 Prozent der Stimmen, wie die Kommune auf ihrer Internetseite mitteilte. Er setzte sich damit gegen den parteilosen Franz Haas durch. Der 54-Jährige, der beim Bauhof der Stadt arbeitet, holte 21,8 Prozent. Hütten hat das Amt bereits seit dem Jahr 1994 inne und ist damit nach Angaben der Stadtverwaltung der dienstälteste Oberbürgermeister in Rheinland-Pfalz. 23 579 Einwohner waren zur Stimmabgabe aufgerufen. dpa