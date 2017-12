später lesen ADAC erwartet längste Staus am Freitag Teilen

Twittern

Teilen



Wer vor den Feiertagen mit dem Auto unterwegs ist, muss sich besonders am (morgigen) Freitag auf lange Staus einstellen. Eng könnte es auf der A6 von Saarbrücken über Mannheim in Richtung Heilbronn und auf der A61 zwischen Koblenz und Mönchengladbach werden, sagte ein Sprecher des ADAC am Donnerstag. Auch am Samstag könne es noch zu Behinderungen kommen, vor allem auf den Strecken in Richtung der Wintersportzentren in den Alpen. „Wir rechnen schon mit einem kleinen Verkehrskollaps“, sagte der Sprecher. Grund dafür sei das lange Weihnachtswochenende und der Ferienbeginn in Rheinland-Pfalz. „Wer es entspannter angehen möchte, fährt am besten am Sonntagvormittag“, sagte der Sprecher. dpa