AfD-Fraktion: „knallhartes und seriöses Programm fahren“

Die Stärkung von Polizei, Justiz und Rettungskräften, Bildung und ländlichem Raum hat sich die rheinland-pfälzische AfD-Fraktion als Schwerpunkte für 2018 vorgenommen. Auf einer dreitägigen Klausurtagung diskutierten die Landtagsabgeordneten im Nachbarland Hessen in Friedrichsdorf nördlich von Frankfurt über ihre Ziele im Jahr 2018, wie Fraktionschef Uwe Junge am Freitag mitteilte. Mit Blick auf den von Kontroversen geprägten AfD-Landesparteitag im Dezember 2017 in Bingen betonte er, die Atmosphäre während der Klausur sei positiv und arbeitsorientiert gewesen. „Die Fraktion wird 2018 ein knallhartes und seriöses Programm fahren.“ dpa