später lesen AfD-Landeschef Junge: Ära Merkel ist beendet FOTO: Peter Steffen FOTO: Peter Steffen Teilen

Twittern

Teilen



Der rheinland-pfälzische AfD-Chef Uwe Junge glaubt nicht, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sich nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition wird halten können. „Ich glaube, dass die Ära Merkel mit diesem Scheitern der Sondierungen beendet ist“, sagte Junge, der über Jahrzehnte CDU-Mitglied war, am Montag in Mainz. Sie sei nicht in der Lage gewesen, sich als Führungspersönlichkeit zu präsentieren. dpa