AfD-Landeschef sieht keine Verstöße bei Prozesskosten

Der wiedergewählte rheinland-pfälzische AfD-Vorsitzende Uwe Junge sieht nach dem Untreue-Vorwurf im Zusammenhang mit juristischen Kosten keine Verstöße. „Das ist wirklich an den Haaren herbeigezogen“, sagte Junge am Montag in Mainz. „Das ist geprüft.“ dpa