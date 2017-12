später lesen AfD-Landeschef sieht Regierungsbeteiligung als Ziel Teilen

Der rheinland-pfälzische AfD-Chef Uwe Junge setzt sich die Regierungsbeteiligung seiner Partei zum Ziel. Wir müssen „nachhaltig um Mehrheiten kämpfen, Mehrheiten, die uns ab 2021 als stärkste Kraft in die Regierungsverantwortung in Land und Bund führen müssen“, sagte Junge am Samstag beim Parteitag in Bingen. Vor der Halle protestierten rund 20 Menschen gegen die AfD. Junge bezeichnete Kritiker aus SPD, Grünen und Gewerkschaften als „rotes Pack“. dpa