AfD Rheinland-Pfalz wählt Spitze neu

Der rheinland-pfälzische AfD-Landesvorsitzende Uwe Junge (60) muss sich bei der Wahl der Landesspitze mindestens einem Gegenkandidaten stellen. Das Bad Dürkheimer AfD-Mitglied Peter Hain (77) hat seine Bewerbung für den Parteitag in Bingen angekündigt, der an diesem Samstag startet. Hain fordert einen Neubeginn: „Leider muss ich feststellen, dass man sich von den Gründungsidealen unserer Partei immer mehr entfernt“, schreibt er in seiner Bewerbung. dpa