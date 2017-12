später lesen AfD Rheinland-Pfalz wählt Vorstand: Gegenkandidat für Junge Teilen

Der rheinland-pfälzische AfD-Landeschef Uwe Junge will sich beim heutigen Landesparteitag in Bingen erneut an die Spitze wählen lassen. Das Bad Dürkheimer AfD-Mitglied Peter Hain bewirbt sich aber ebenfalls. Der Gegenkandidat fordert einen Neubeginn. Er ist der Ansicht, dass sich die Partei von den Gründungsidealen entfernt. Hain wird dem Lager der bisherigen Stellvertreterin Christiane Christen zugerechnet, die nicht mehr kandidieren will. Sie hatte Junges Führungsstil kritisiert. In Anträgen, über die die mehr als 200 erwarteten Mitglieder beraten, geht es unter anderem um eine Trennung von Amt und Mandat. dpa