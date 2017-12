später lesen AfD will Flüchtlingsunterkünfte für Obdachlose öffnen FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Die rheinland-pfälzische Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sieht keinen Bedarf dafür, Obdachlose in leeren Flüchtlingsheimen unterzubringen. „Wir gehen davon aus, dass es in Rheinland-Pfalz auch in den jetzt anstehenden Wintermonaten eine ausreichende Versorgungsstruktur für obdachlose und wohnungslose Menschen gibt“, teilte sie der Deutschen Presse-Agentur mit. Deshalb dürfe eine Unterbringung in Flüchtlingsunterkünften nicht erforderlich sein. Dem Ministerium lägen keine Problemanzeigen oder Anfragen vor, die darauf schließen lassen könnten, dass Kommunen mit der Versorgung obdachloser Menschen überfordert wären. dpa