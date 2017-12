später lesen Agentur rechnet auch 2018 mit weniger Arbeitslosen FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz wird nach Einschätzung der Arbeitsagentur im nächsten Jahr weiter zurückgehen. Allerdings werde der Rückgang „nicht ganz im selben Ausmaß“ wie in diesem Jahr erfolgen, sagte die Leiterin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland, Heidrun Schulz, am Dienstag. 2017 verzeichnete die Agentur mit im Schnitt rund 106 300 Arbeitslosen ein Minus von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit sind 4,8 Prozent der Rheinland-Pfälzer ohne Arbeit gemeldet. dpa