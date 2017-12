später lesen Aggressives Wildschwein im Garten von Polizei erschossen Teilen

Twittern

Teilen



Ein aggressives Wildschwein ist am Freitag in einem Garten im Kreis Mainz-Bingen von Polizeibeamten erschossen worden. Das Tier habe auf dem Anwesen in Trechtingshausen die Hunde angegriffen, teilte die Polizei mit. Ob das Wildschwein bei der zeitgleich im nahen Wald stattfindenden Jagd verwundet worden und dann in den Garten des Einfamilienhauses geflüchtet war, konnte nicht geklärt werden. Anwohner hatten die Polizei alarmiert. dpa