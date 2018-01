später lesen Alkohol-Kontrolle auf Rastplatz: Lkw-Fahrer zu betrunken FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Nicht einmal ein Alkoholtest war mehr möglich - so betrunken war ein 45 Jahre alter Lastwagenfahrer, den die Polizei auf einem Autobahnrastplatz bei Worms kontrollierte. Am Steuer saß der Mann am Sonntagabend aber nicht: Er war einer von 16 Lkw-Fahrern, die die Beamten bei einer sogenannten Abfahrtskontrolle kurz vor Ablauf des Sonntagsfahrverbots überprüften, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sieben der Männer waren alkoholisiert, die Werte lagen zwischen 0,6 und 1,8 Promille. dpa