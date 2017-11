später lesen Amazon Koblenz verdoppelt Personal: Frankenthal ab 2018 FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Der US-Onlinehändler Amazon verdoppelt für das Weihnachtsgeschäft die Belegschaft an seinem bisher einzigen rheinland-pfälzischen Logistikzentrum in Koblenz. 2018 soll der zweite Amazon-Logistikstandort im Bundesland in Frankenthal seine Tore öffnen. In Koblenz kommen zu den mehr als 1900 festangestellten Beschäftigten bis zu 2000 Weihnachtsaushilfen dazu, wie der Handelsriese am Dienstag mitteilte. In Frankenthal soll es anfangs 1000 und im Jahr 2020 um die 2000 feste Mitarbeiter geben. dpa