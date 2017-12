später lesen Ampel uneins beim Lückenschluss der Autobahn 1 FOTO: Federico Gambarini FOTO: Federico Gambarini Teilen

Die Grünen halten an ihrer Kritik am geplanten Lückenschluss der Autobahn 1 in der nördlichen Eifel fest. Während SPD und FDP in einer Landtagsdebatte am Mittwoch für einen zügigen Abschluss der Planungen eintraten, bezeichnete der kleinste Partner der Ampelkoalition die A1 als Paradebeispiel für eine veraltete Verkehrspolitik. „Wir haben dafür gekämpft, den Ausbau des bestehenden Straßennetzes zu forcieren“, sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Jutta Blatzheim-Rögler. dpa