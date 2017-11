später lesen An Haltestelle nicht geholfen: Ermittlungen gegen Busfahrer FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt die Polizei gegen einen Busfahrer in Bad Kreuznach. An einer Haltestelle habe er einer hilflosen und unterkühlten Frau am Sonntagabend nicht geholfen, teilte die Polizeidirektion am Montag mit. Er habe kurz nach der Frau gesehen und sei dann weitergefahren, ohne die Polizei oder den Rettungsdienst zu informieren. dpa