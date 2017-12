später lesen Angeklagter schweigt nach tödlicher Autoraserei FOTO: Katja Sponholz FOTO: Katja Sponholz Teilen

Der Prozess gegen einen Saarländer, der nach einer tödlichen Autoraserei zu einer Haftstrafe verurteilt worden ist, geht heute in die nächste Instanz. Dann steht der 23-Jährige in einem Berufungsprozess wegen fahrlässiger Tötung vor dem Landgericht in Saarbrücken. Er war im August 2016 in Überherrn mit Tempo 90 in einer engen Rechtskurve in eine Gruppe Jugendlicher gerast und hatte dabei eine 14-Jährige getötet und zwei Freunde von ihr schwer verletzt. dpa