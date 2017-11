später lesen Anwalt: Keine gütliche Einigung um Post von Til Schweiger FOTO: Ingo Wagner FOTO: Ingo Wagner Teilen

Im Streit um einen Facebook-Post von Schauspieler Til Schweiger (53) muss nun das Landgericht Saarbrücken über die Klage einer Saarländerin entscheiden. „Der Versuch einer gütlichen Einigung ist gescheitert“, sagte Anwalt Arnold Heim, der die Klägerin vertritt, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Saarbrücken. Schweigers Anwältin habe ihm mitgeteilt, dass der Filmstar ein Urteil haben wolle. Es sei kein Angebot gemacht worden. Eine Zivilkammer des Landgerichts wird am 23. November entscheiden. dpa