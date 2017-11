später lesen Anwohnerklage gegen Behinderteneinrichtung abgewiesen Teilen

Die Klage von Anwohnern gegen eine Wohngemeinschaft behinderter Menschen in St. Sebastian (Landkreis Mayen-Koblenz) ist abgewiesen worden. Eigentümer eines Hauses im benachbarten Kaltenengers hatten seit der Planung im Jahr 2012 gegen das Vorhaben geklagt. Das Verwaltungsgericht Koblenz erklärte am Mittwoch, die von den Anwohnern angefochtene Baugenehmigung verletze die Hauseigentümer nicht in ihren Rechten. Im Fokus der Klage stand der tägliche Betrieb eines Bistros innerhalb der Einrichtung. Dieser sei den verantwortlichen Richtern zufolge auch bis 22 Uhr zumutbar. Die Prozessbeteiligten können die Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. dpa