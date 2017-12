später lesen Anzeigenbetrugs-Urteil: Mehr als 250 000 Euro Schaden FOTO: Daniel Reinhardt FOTO: Daniel Reinhardt Teilen

Wegen Anzeigenbetrugs mit einem Gesamtschaden von rund 270 000 Euro sind vier Angeklagte in Mainz zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Landgericht sprach drei Männer und eine Frau aus dem Raum Alzey am Freitag des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs schuldig. Sie hatten zugegeben, zwischen April 2005 und Februar 2006 in insgesamt 166 Fällen Gewerbetreibenden Unterschriften abgerungen zu haben, angeblich um alte Anzeigenverträge zu kündigen oder zu bestätigen. Tatsächlich handelte es sich um Neuaufträge für einen Werbeauftrag, den die Firma der Angeklagten nie erfüllt hat. dpa