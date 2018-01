später lesen Arbeitsagentur legt Dezember-Daten für das Saarland vor FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



Die Dezember-Daten für den saarländischen Arbeitsmarkt werden am (morgigen) Mittwoch (10.00 Uhr) in Saarbrücken vorgelegt. Die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit hatte sich am 12. Dezember in einer Jahresbilanz zuversichtlich gezeigt, dass die Zahl der Arbeitslosen an der Saar 2018 weiter sinkt. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung werde steigen. 2017 verzeichnete die Agentur mit im Schnitt rund 34 700 Arbeitslosen ein Minus von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. dpa